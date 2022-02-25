Alişan’dan Kahreden Yıkan Haber! Sosyal Medyada Paylaştı, Canından Kıymetlisini Kaybettiğini Duyurdu! En Zor Gününde… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan kahreden acı haber geldi! Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla birlikte canından kıymetlisini kaybettiğini duyuran Alişan, hayranlarını hüngür hüngür ağlattı. En zor gününde boşanma arifesinde oldukları konuşulan Buse Varol’dan gelen hamla ise şok etkisi yarattı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay!
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan’ın kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlaması; aşk yuvalarında kara bulutların gezdiğini düşündürmüştü. Şimdilerde ne paylaşsalar olay olan Alişan ve Buse Varol çiftinin ayrılmaktan vazgeçtikleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Alişan’a skandal bir darbe indi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.