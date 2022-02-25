Alişan’dan Kahreden Yıkan Haber! Sosyal Medyada Paylaştı, Canından Kıymetlisini Kaybettiğini Duyurdu! En Zor Gününde… “Yok Artık”

Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan’ın kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlaması; aşk yuvalarında kara bulutların gezdiğini düşündürmüştü. Şimdilerde ne paylaşsalar olay olan Alişan ve Buse Varol çiftinin ayrılmaktan vazgeçtikleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Alişan’a skandal bir darbe indi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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