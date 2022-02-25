Camdaki Kız Dizisinde Nalan, Cana’yı Kaynar Suya Soktu! O Konuştu Seyirci Eridi! Her Şeyi Anladı; Görenler “Şükür” Dedi!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir bölümü ile daha seyircisini buluşturan Camdaki Kız dizisi, ekranlara getirdiği o sahneleri ile seyircisinin gündemine adeta bomba gibi düşmüş bulunuyor. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Cana ile yüzleşen Nalan’ın ne yapacağı da böylece yanıt buluyor. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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