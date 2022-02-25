- 25 Şub 2022 - 13:36 G: 25 Şub 2022 - 13:46

Camdaki Kız Dizisinde Nalan, Cana’yı Kaynar Suya Soktu! O Konuştu Seyirci Eridi! Her Şeyi Anladı; Görenler “Şükür” Dedi!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir bölümü ile daha seyircisini buluşturan Camdaki Kız dizisi, ekranlara getirdiği o sahneleri ile seyircisinin gündemine adeta bomba gibi düşmüş bulunuyor. İşte Camdaki Kız dizisinden son bilgiler...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir bölümü ile daha seyircisini buluşturan Camdaki Kız dizisi, ekranlara getirdiği o sahneleri ile seyircisinin gündemine adeta bomba gibi düşmüş bulunuyor. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Cana ile yüzleşen Nalan’ın ne yapacağı da böylece yanıt buluyor. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Şub 2022 - 13:36 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak! mask
Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak!
Şarkılar Bizi Söyler Konukları Bu Hafta Kim? 26 Şubat 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler Konukları Belli Oldu Mu! Mahmut Tuncer Ve Latif Doğan Kimdir? mask
Şarkılar Bizi Söyler Konukları Bu Hafta Kim? 26 Şubat 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler Konukları Belli Oldu Mu! Mahmut Tuncer Ve Latif Doğan Kimdir?
Yalnız Kurt 5. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 25 Şubat 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yalnız Kurt 5. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 25 Şubat 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2022 Aziz Dizisi 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2022 Aziz Dizisi 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 616. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2022 Arka Sokaklar Dizisi 616. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 616. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2022 Arka Sokaklar Dizisi 616. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisinde Kumru Kovuldu! Tasını Tarağını Toplattılar, Öyle Bir Karar Verildi Ki… Sosyal Medyada Bayram Havası Var! “Kurtulduk” mask
Yasak Elma Dizisinde Kumru Kovuldu! Tasını Tarağını Toplattılar, Öyle Bir Karar Verildi Ki… Sosyal Medyada Bayram Havası Var! “Kurtulduk”
Emanet 324. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 324. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 24 Şubat Mahkum Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 24 Şubat Mahkum Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 32. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 32. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 125. Bölüm Full İzle! 24 Şubat 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan’dan Kahreden Yıkan Haber! Sosyal Medyada Paylaştı, Canından Kıymetlisini Kaybettiğini Duyurdu! En Zor Gününde… “Yok Artık” mask
Alişan’dan Kahreden Yıkan Haber! Sosyal Medyada Paylaştı, Canından Kıymetlisini Kaybettiğini Duyurdu! En Zor Gününde… “Yok Artık”
Aleyna Tilki Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor! Yurtdışı Pozlarıyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! İncecik Belini Öyle Bir Kanıtladı Ki… mask
Aleyna Tilki Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor! Yurtdışı Pozlarıyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! İncecik Belini Öyle Bir Kanıtladı Ki…
Mehmet Dinçerler’e Hadise Yasağı! Evlilik Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Mehmet Dinçerler’e Hadise Yasağı! Evlilik Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Yasin Kan Kustu, Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Yunus Emre’den Sonra Kralını Tanımadı; Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık” mask
Survivor Yasin Kan Kustu, Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Yunus Emre’den Sonra Kralını Tanımadı; Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık”
Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak! mask
Camdaki Kız Dizisinden Cana Resmen Ayrılıyor! Çıkış Tarihi Verildi, Seyirciler Göbek Atmaya Başladı! Koroğlu Ailesi Darmaduman Olacak!
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol… mask
Alişan Buse Varol’la Barışmak İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Paraları Balya Balya Kuyumcunun Kasasına Döktü! Meğer Buse Varol…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status