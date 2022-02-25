- 25 Şub 2022 - 22:37 G: 25 Şub 2022 - 23:05

Camdaki Kız Dizisinde Nalan, Cana’yı Yerden Yere Vurdu!! Bu Utanç Ona Yeter, O Konuştu Seyirci Eridi! Her Şeyi Anladı; Görenler “Şükür” Dedi!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir bölümü ile daha seyircisini buluşturan Camdaki Kız dizisi, ekranlara getirdiği o sahneleri ile seyircisinin gündemine adeta bomba gibi düşmüş bulunuyor. İşte Camdaki Kız dizisinden son bilgiler...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir bölümü ile daha seyircisini buluşturan Camdaki Kız dizisi, ekranlara getirdiği o sahneleri ile seyircisinin gündemine adeta bomba gibi düşmüş bulunuyor. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Cana ile yüzleşen Nalan’ın ne yapacağı da böylece yanıt buluyor. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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25 Şub 2022 - 22:37 - Dizi Haberleri

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