Camdaki Kız Dizisinde Nalan, Cana’yı Yerden Yere Vurdu!! Bu Utanç Ona Yeter, O Konuştu Seyirci Eridi! Her Şeyi Anladı; Görenler “Şükür” Dedi!
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir bölümü ile daha seyircisini buluşturan Camdaki Kız dizisi, ekranlara getirdiği o sahneleri ile seyircisinin gündemine adeta bomba gibi düşmüş bulunuyor. İşte Camdaki Kız dizisinden son bilgiler...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir bölümü ile daha seyircisini buluşturan Camdaki Kız dizisi, ekranlara getirdiği o sahneleri ile seyircisinin gündemine adeta bomba gibi düşmüş bulunuyor. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Cana ile yüzleşen Nalan’ın ne yapacağı da böylece yanıt buluyor. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 22:37 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.