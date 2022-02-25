Hadise Hamile Mi? Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Gelinlik İçin İncecik Kalmıştı…
Geçtiğimiz günlerde uzunca süredir sürdürdüğü sessizliğini bozan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt verdi. Bir süredir kısa bir süre içerisinde hızla zayıflaması nedeniyle hamileliğin ilk aylarını yaşadığı iddiaları ile karşı karşıya kalan Hadise ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde uzunca süredir sürdürdüğü sessizliğini bozan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt verdi. Bir süredir kısa bir süre içerisinde hızla zayıflaması nedeniyle hamileliğin ilk aylarını yaşadığı iddiaları ile karşı karşıya kalan Hadise, o iddialar karşısında adeta ateş püskürdü. Öte yandan Hadise’nin o iddialara verdiği yanıt, hayranlarını da bir hayli şoke etti! Peki, Hadise hamile mi? Hadise hamilelik iddiaları ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
25 Şub 2022 - 13:45 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.