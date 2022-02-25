Hadise Hamile Mi? Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! Gelinlik İçin İncecik Kalmıştı…

Geçtiğimiz günlerde uzunca süredir sürdürdüğü sessizliğini bozan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt verdi. Bir süredir kısa bir süre içerisinde hızla zayıflaması nedeniyle hamileliğin ilk aylarını yaşadığı iddiaları ile karşı karşıya kalan Hadise, o iddialar karşısında adeta ateş püskürdü. Öte yandan Hadise’nin o iddialara verdiği yanıt, hayranlarını da bir hayli şoke etti! Peki, Hadise hamile mi? Hadise hamilelik iddiaları ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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