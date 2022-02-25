- 25 Şub 2022 - 13:44 G: 25 Şub 2022 - 13:50

Masterchef Azize Açıldı Saçıldı! Yarışmadan Sonra Minileri Çekti, Tül Çorabıyla Nefesleri Kesti! Gören Tanıyamıyor; İğne İplik Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kaosların kadını olarak bilinen Azize, açıldı saçıldı! Yarışmadan sonra minileri üzerine çeken ve tül çorapları giyen Masterchef Azize, nefesleri kesti! Görenlerin tanıyamadığı Masterchef Azize, adeta iğne ipliğe döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bir ilki başaran Azize Polat, elendiği hafta yeniden yarışmaya katılmıştı. Sadece 1 oyun yarışmalardan uzak kalan Azize Polat, yarışmaya girdiği hafta eleme potasına gönderilmiş ve o hafta yarışmaya yeniden geri dönmüştü. Yarışma seçimlerinde; yarışmada daha verimli olmak adına birkaç ayda 30 kilo verdiğini dile getiren Azize
Polat, incecik kalmaya ant içti! İşte Masterchef Azize’nin son hali…

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25 Şub 2022 - 13:44 Ankara- Yaşam

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