Masterchef Azize Açıldı Saçıldı! Yarışmadan Sonra Minileri Çekti, Tül Çorabıyla Nefesleri Kesti! Gören Tanıyamıyor; İğne İplik Oldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bir ilki başaran Azize Polat, elendiği hafta yeniden yarışmaya katılmıştı. Sadece 1 oyun yarışmalardan uzak kalan Azize Polat, yarışmaya girdiği hafta eleme potasına gönderilmiş ve o hafta yarışmaya yeniden geri dönmüştü. Yarışma seçimlerinde; yarışmada daha verimli olmak adına birkaç ayda 30 kilo verdiğini dile getiren Azize

Polat, incecik kalmaya ant içti! İşte Masterchef Azize’nin son hali…

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