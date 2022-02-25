Masterchef Azize Açıldı Saçıldı! Yarışmadan Sonra Minileri Çekti, Tül Çorabıyla Nefesleri Kesti! Gören Tanıyamıyor; İğne İplik Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kaosların kadını olarak bilinen Azize, açıldı saçıldı! Yarışmadan sonra minileri üzerine çeken ve tül çorapları giyen Masterchef Azize, nefesleri kesti! Görenlerin tanıyamadığı Masterchef Azize, adeta iğne ipliğe döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bir ilki başaran Azize Polat, elendiği hafta yeniden yarışmaya katılmıştı. Sadece 1 oyun yarışmalardan uzak kalan Azize Polat, yarışmaya girdiği hafta eleme potasına gönderilmiş ve o hafta yarışmaya yeniden geri dönmüştü. Yarışma seçimlerinde; yarışmada daha verimli olmak adına birkaç ayda 30 kilo verdiğini dile getiren Azize
Polat, incecik kalmaya ant içti! İşte Masterchef Azize’nin son hali…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.