Söylemezsem Olmaz Programında Titreten Konu! O İsmin Cinsel Yönelimini Açıklayınca İpler Koptu! Hülya Avşar Bile İşin İçinde…

2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasıyla popüler hale gelmiş olan Senem Kuyucuoğlu, bir süredir kameralardan uzakta yaşadığı ilişkisi il gündemlere gelmeye başlamıştı. Paylaştığı fotoğraf sonrası bir kadın ile birlikte olduğu ortaya çıkan Senem Kuyucuoğlu, cinsel yönelimini açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşmıştı. O açıklamaların ardından “Söylemezsem Olmaz” isimli magazin programının sunucusu Seren Serengil, Senem Kuyucuoğlu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Peki, Senem Kuyucuoğlu cinsiyet mi değiştirecek? Senem Kuyucuoğlu cinsiyetini değiştirdi mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...