Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Saniye’nin Neden Ayrıldığı Belli Oldu! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı; Meğer Perde Arkası…
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteri ile bir hayli beğenilen ve adeta hafızalara kazınan Selin Yeninci, geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosundan ayrıldı. Ayrılık sonrası ortaya çıkan gerçekler ise bilinenin tam aksi çıktı. İşte Saniye karakterinin ayrılma gerekçesi...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteri ile bir hayli beğenilen ve adeta hafızalara kazınan Selin Yeninci, geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosundan ayrıldı. Diziye geçirdiği bir trafik kazasının ardından ölerek veda eden Saniye karakterinin bitirilmesi ise, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisini bir hayli üzmüştü. Öte yandan bir süredir sessizliğini koruyan Selin Yeninci’nin neden Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığı nihayet ortaya çıktı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Saniye neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Selin Yeninci ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 13:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.