Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Saniye’nin Neden Ayrıldığı Belli Oldu! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı; Meğer Perde Arkası…

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteri ile bir hayli beğenilen ve adeta hafızalara kazınan Selin Yeninci, geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosundan ayrıldı. Diziye geçirdiği bir trafik kazasının ardından ölerek veda eden Saniye karakterinin bitirilmesi ise, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisini bir hayli üzmüştü. Öte yandan bir süredir sessizliğini koruyan Selin Yeninci’nin neden Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığı nihayet ortaya çıktı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Saniye neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Selin Yeninci ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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