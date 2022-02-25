- 25 Şub 2022 - 14:18 G: 25 Şub 2022 - 14:24

Sadakatsiz Dizisi Final Kararını Aldı! 3 İsmin Vedasından Sonra Hiçbir Şey Rayına Oturmadı! Cansu Dere’nin Elleri Bomboş Kalacak…

Bir süredir yaşadığı oyuncu ayrılıkları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Sadakatsiz dizisi, final iddiaları ile karşı karşıya kalmaya başladı. Ekranlara gelen son bölümünde zaman atlaması da yapan Sadakatsiz dizisinin yavaş yavaş sona yaklaştığı imajı seyirciye geçerken bakın son bölümde yaşananların detayları neler? İşte detaylar...

Bir süredir yaşadığı oyuncu ayrılıkları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Sadakatsiz dizisi, final iddiaları ile karşı karşıya kalmaya başladı. Ekranlara gelen son bölümünde zaman atlaması da yapan Sadakatsiz dizisinin yavaş yavaş sona yaklaştığı imajı seyirciye geçerken; dizinin seyircisinin beklediği o final açıklaması nihayet geldi! Peki, Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor? Sadakatsiz dizisi ne zaman final yapacak? İşte, detaylar…


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25 Şub 2022 - 14:18 - Dizi Haberleri

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