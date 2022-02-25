Pelin Karahan Cayır Cayır Yaktı! Kaslı Vücuduyla Nefesleri Kesti, Düşmanlarını Uykusuz Bıraktı! Spor Taytını Giydi…
Ekranlara en son TRT1 kanalından yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs (Kıbrıs: Zafer’e Doğru) dizisi ile çıkan Pelin Karahan, dizinin 24. bölümü ile final yaparak, ekranlara veda etmesinin ardından yaşamına geri döndü. Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile adını sık sık duyuran Pelin Karahan bu sefer kas dolu vücudunu öyle bir sergiledi ki. İşte detaylar...
Ekranlara en son TRT1 kanalından yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs (Kıbrıs: Zafer’e Doğru) dizisi ile çıkan Pelin Karahan, dizinin 24. bölümü ile final yaparak, ekranlara veda etmesinin ardından yaşamına geri döndü. Geçtiğimi günlerde paylaştığı fotoğraf ile günden güne eridiğini adeta gözler önüne seren ünlü oyuncu Pelin Karahan, nasıl zayıfladığı konusunda da hayranlarını meraklandırmaya başladı. Öte yandan o fotoğraf ile birlikte Pelin Karahan’ın zayıflama sırı da ortaya çıktı! Peki, Pelin Karahan nasıl bir poz verdi? Pelin Karahan nasıl zayıfladı? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 14:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.