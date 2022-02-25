- 25 Şub 2022 - 21:53

Pelin Karahan Kaslı Vücuduyla Nefesleri Kesti! Düşmanlarını Uykusuz Bıraktı! Spor Taytını Giydi…

Ekranlara en son TRT1 kanalından yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs (Kıbrıs: Zafer’e Doğru) dizisi ile çıkan Pelin Karahan, dizinin 24. bölümü ile final yaparak, ekranlara veda etmesinin ardından yaşamına geri döndü. Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile adını sık sık duyuran Pelin Karahan bu sefer kas dolu vücudunu öyle bir sergiledi ki. İşte detaylar...

Ekranlara en son TRT1 kanalından yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs (Kıbrıs: Zafer’e Doğru) dizisi ile çıkan Pelin Karahan, dizinin 24. bölümü ile final yaparak, ekranlara veda etmesinin ardından yaşamına geri döndü. Geçtiğimi günlerde paylaştığı fotoğraf ile günden güne eridiğini adeta gözler önüne seren ünlü oyuncu Pelin Karahan, nasıl zayıfladığı konusunda da hayranlarını meraklandırmaya başladı. Öte yandan o fotoğraf ile birlikte Pelin Karahan’ın zayıflama sırı da ortaya çıktı! Peki, Pelin Karahan nasıl bir poz verdi? Pelin Karahan nasıl zayıfladı? İşte, detaylar…

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25 Şub 2022 - 21:53 - Magazin

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