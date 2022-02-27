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27 Şub 2022 - 20:26

Ebru Gündeş’in Aşkı Ortaya Çıktı! Hem Çapkın, Hem Zengin… Bahar Candan ve Selin Ciğerci'nin eski aşkı çıktı!! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in aşkı ortaya çıktı! Hem çapkın, hem de zengin olan yeni aşkı hakkında çıkan iddialar ağızların açık kalmasına neden oldu. Her bir dakikası skandal olan İranlı iş adamı, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…