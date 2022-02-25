25 Şub 2022 - 14:28 Güncelleme: 25 Şub 2022 - 14:35
Ebru Gündeş’in Aşkı Ortaya Çıktı! Hem Çapkın, Hem Zengin… Hakkında Öyle Şeyler Çıkıyor Ki, Dakikası Skandal! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in aşkı ortaya çıktı! Hem çapkın, hem de zengin olan yeni aşkı hakkında çıkan iddialar ağızların açık kalmasına neden oldu. Her bir dakikası skandal olan İranlı iş adamı, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yılın yaz sezonunda Rezza Zarrab ve Hadise’nin arasında yasak aşk iddia edilmişti. Bunun üzerine Ebru Gündeş, boşanma davasını açmış ve boşanmaya karar vermişti. Şimdiyse yeni aşkı şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.