- 25 Şub 2022 - 14:43 G: 25 Şub 2022 - 14:54

Yargı Dizisinden Ceylin Ayrılıyor Mu? Son Nokta Konuldu; Karar Milyonları Yıktı! Yekta Öyle Bir Hamle Yaptı Ki…

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta Kanal D ekranlarındaki yerini 22. yeni bölümü ile alacak olan Yargı dizisi, Ceylin’in başına gelecekleri de adeta gözler önüne serdi. Bu görüntülerle birlikte Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in ayrılığı gündeme geldi. İşte detaylar...

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta Kanal D ekranlarındaki yerini 22. yeni bölümü ile alacak olan Yargı dizisi, Ceylin’in başına gelecekleri de adeta gözler önüne serdi. Öte yandan Yargı dizisinin yeni bölümüne damga vuracak sahne de o fragman ile ortaya çıktı! Peki, Yargı dizisinden Ceylin ayrılıyor mu? Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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25 Şub 2022 - 14:43 - Dizi Haberleri

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