Yargı Dizisinden Ceylin Ayrılıyor Mu? Son Nokta Konuldu; Karar Milyonları Yıktı! Yekta Öyle Bir Hamle Yaptı Ki…
Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta Kanal D ekranlarındaki yerini 22. yeni bölümü ile alacak olan Yargı dizisi, Ceylin’in başına gelecekleri de adeta gözler önüne serdi. Bu görüntülerle birlikte Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in ayrılığı gündeme geldi. İşte detaylar...
Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta Kanal D ekranlarındaki yerini 22. yeni bölümü ile alacak olan Yargı dizisi, Ceylin’in başına gelecekleri de adeta gözler önüne serdi. Öte yandan Yargı dizisinin yeni bölümüne damga vuracak sahne de o fragman ile ortaya çıktı! Peki, Yargı dizisinden Ceylin ayrılıyor mu? Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 14:43 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.