Yargı Dizisinden Ceylin Ayrılıyor Mu? Son Nokta Konuldu; Karar Milyonları Yıktı! Yekta Öyle Bir Hamle Yaptı Ki…

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta Kanal D ekranlarındaki yerini 22. yeni bölümü ile alacak olan Yargı dizisi, Ceylin’in başına gelecekleri de adeta gözler önüne serdi. Öte yandan Yargı dizisinin yeni bölümüne damga vuracak sahne de o fragman ile ortaya çıktı! Peki, Yargı dizisinden Ceylin ayrılıyor mu? Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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