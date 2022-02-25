Selin Ciğerci Yerin Dibine Girdi! “Para İçin…” Kendisine Gelemedi; Dondu Kaldı! Sosyal Medya Onu Konuşuyor…

Geçmişte yaşadığı iddia edilen bir olay ile yeniden karşı karşıya kalan Selin Ciğerci, katıldığı bir programda zor durumda kaldı. Seli Ciğerci’ye gelen “para karşılığı seks” sorusu ünlü ismi terletirken; verdiği cevap herkesin merakını daha da artırdı. Öte yandan o programda inanılmaz soruları yanıtlayan Selin Ciğerci, eski arkadaşı Kerimcan Durmaz ile ilgili de önemli açıklamalara imza attı. Peki, Selin Ciğerci para karşılığı seks yaptı mı? Selin Ciğerci para karşılığı seks yaptığı iddialarına ne dedi? Selin Ciğerci, Kerimcan Durmaz ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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