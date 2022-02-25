Selin Ciğerci Yerin Dibine Girdi! “Para İçin…” Kendisine Gelemedi; Dondu Kaldı! Sosyal Medya Onu Konuşuyor…
Geçmişte yaşadığı iddia edilen bir olay ile yeniden karşı karşıya kalan Selin Ciğerci, katıldığı bir programda zor durumda kaldı. Selin Ciğerci’ye gelen “para karşılığı seks” sorusu ünlü ismi terletirken; verdiği cevap herkesin merakını daha da artırdı. İşte Selin Ciğerci'nin yerin dibine girdiği olayın ayrıntılar...
Geçmişte yaşadığı iddia edilen bir olay ile yeniden karşı karşıya kalan Selin Ciğerci, katıldığı bir programda zor durumda kaldı. Seli Ciğerci’ye gelen “para karşılığı seks” sorusu ünlü ismi terletirken; verdiği cevap herkesin merakını daha da artırdı. Öte yandan o programda inanılmaz soruları yanıtlayan Selin Ciğerci, eski arkadaşı Kerimcan Durmaz ile ilgili de önemli açıklamalara imza attı. Peki, Selin Ciğerci para karşılığı seks yaptı mı? Selin Ciğerci para karşılığı seks yaptığı iddialarına ne dedi? Selin Ciğerci, Kerimcan Durmaz ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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25 Şub 2022 - 14:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.