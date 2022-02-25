Survivor Ayşe Kriz Sebebi Oldu! “Resmen Dolandırıldık” 2 Yerde de Çok Farklı! Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Hiç Beklenmiyordu!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a birkaç bölüm önce katılmıştı. Yarışmada başka, sosyal medyada başka gözüken Ayşe Yüksel için ise esprili yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise binlerce yoruma neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmaya son yedek olarak tam 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Yarışma potansiyeli ve performansıyla geçtiğimiz yıl yarışmadan 3. Olarak ayrılan Ayşe Yüksel, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.