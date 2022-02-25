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25 Şub 2022 - 14:56

Survivor Ayşe Kriz Sebebi Oldu! “Resmen Dolandırıldık” 2 Yerde de Çok Farklı! Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Hiç Beklenmiyordu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a birkaç bölüm önce katılmıştı. Yarışmada başka, sosyal medyada başka gözüken Ayşe Yüksel için ise esprili yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise binlerce yoruma neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…