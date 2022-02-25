- 25 Şub 2022 - 14:56 G: 25 Şub 2022 - 15:04

Survivor Ayşe Kriz Sebebi Oldu! “Resmen Dolandırıldık” 2 Yerde de Çok Farklı! Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Hiç Beklenmiyordu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a birkaç bölüm önce katılmıştı. Yarışmada başka, sosyal medyada başka gözüken Ayşe Yüksel için ise esprili yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise binlerce yoruma neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmaya son yedek olarak tam 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Yarışma potansiyeli ve performansıyla geçtiğimiz yıl yarışmadan 3. Olarak ayrılan Ayşe Yüksel, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Şub 2022 - 14:56 Ankara- Yaşam

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