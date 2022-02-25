Çağla Şikel Yürekleri Yaktı Yıktı! Kimseye Anlatmadıklarını Ortaya Çıkarınca; Taş Üstünde Taş Kalmadı! Gözyaşları Sel Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan güzel manken Çağla Şikel, sözleriyle yürekleri yaktı yıktı. Kimseye anlatmadıklarını ilk kez anlatan Çağla Şikel, taş üstünde taş bırakmadı. Yaşadığı en ağır olayı anlatan Çağla Şikel, gözyaşlarının sel olmasına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Güzel manken Çağla Şikel, sık sık gündeme güzelliğiyle ve fiziğiyle geliyordu. Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla kalpleri kazanan Çağla Şikel, sosyal medya platformunda yayınlanan Katarsis programında; uzman psikolog Gökhan Çınar’ın sorularına yanıt verdi. Sözleriyle yürekleri yakıp yıkan Çağla Şikel, sözleriyle dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.