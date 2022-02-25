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25 Şub 2022 - 15:26

Çağla Şikel Yürekleri Yaktı Yıktı! Kimseye Anlatmadıklarını Ortaya Çıkarınca; Taş Üstünde Taş Kalmadı! Gözyaşları Sel Oldu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan güzel manken Çağla Şikel, sözleriyle yürekleri yaktı yıktı. Kimseye anlatmadıklarını ilk kez anlatan Çağla Şikel, taş üstünde taş bırakmadı. Yaşadığı en ağır olayı anlatan Çağla Şikel, gözyaşlarının sel olmasına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…