- 25 Şub 2022 - 15:56 G: 25 Şub 2022 - 16:07

Survivor Ogeday ve Barış Arasında Skandal Anlaşma! Nisa Bölükbaşı Krizi Dengeleri Değiştirdi! Meğer Yarışmaya Girmeden Hemen Önce…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir anlaşma netlik kazandı. Nisa Bölükbaşı’nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve Bölükbaşı’nın yeni aşkı Ogeday Girişken arasında bir anlaşmanın yaşandığı gündeme bomba gibi düştü. Yarışmaya giremeden önce Nisa Bölükbaşı krizi yaşamak istemeyen ikilinin yapmış olduğu skandal hamle dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle her şey yerle bir oldu! Ogeday Girişken ve Barış Murat Yağcı’nın asla karşı karşıya gelmemesinin altındaki sebep resmen ortaya çıktı! Meğer…

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25 Şub 2022 - 15:56 Ankara- Yaşam

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