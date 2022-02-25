- 25 Şub 2022 - 16:22 G: 25 Şub 2022 - 16:30

Yasak Elma Dizisinde Şevval Sam ve Eda Ece Birbirine Girdi! Saç Baş Kavga Ettiler; Sette Panik! Candan Öteydiler; Defterden Sildiler! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız ve Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender karakteri birbirine girdi! Saç baş kavga eden ikili, sette panik anlarına neden oldu. Candan öte oldukları bilinen ikilinin birbirlerini defterlerinden silmesi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümü iple çekilmeye başlandı! Her bölümde farklı bir entrikayı seyirci önüne çıkaran başarılı yapımda kıyamet koptu! Şevval Sam ve Eda Ece…

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25 Şub 2022 - 16:22 Ankara- Yaşam

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