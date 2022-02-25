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25 Şub 2022 - 17:11

Survivor Ogeday ve Ezgi Mola Gerçeği Şok Etti! Öyle Bir Bağlantıları Var Ki, Nisa Bölükbaşı Çatır Çatır Çatlayacak! Meğer Ogeday Girişken…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olarak adını duyurmuş olan Ogeday Girişken’in Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncusu olan Ezgi Mola’yla bağlantısı şok içerisinde bıraktı! Görenlerin ağzını açık bırakan bu detay ise “Nisa Bölükbaşı çatır çatır çatlayacak” yorumlarına neden oldu! Meğer Ogeday Girişken ve Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola…