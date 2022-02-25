- 25 Şub 2022 - 17:11 G: 25 Şub 2022 - 17:13

Survivor Ogeday ve Ezgi Mola Gerçeği Şok Etti! Öyle Bir Bağlantıları Var Ki, Nisa Bölükbaşı Çatır Çatır Çatlayacak! Meğer Ogeday Girişken…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olarak adını duyurmuş olan Ogeday Girişken’in Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncusu olan Ezgi Mola’yla bağlantısı şok içerisinde bıraktı! Görenlerin ağzını açık bırakan bu detay ise “Nisa Bölükbaşı çatır çatır çatlayacak” yorumlarına neden oldu! Meğer Ogeday Girişken ve Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında bulunan Ogeday Girişken; 2017 yılında da yarışmaya katılmış ve katıldığı sene hem gönüllerin, hem de Survivor yarışmasının şampiyonu olmuştu. Performansı ve yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken; Ezgi Mola’yla yan yana geldiği görüntüleri şok etti! Şimdilerde Nisa Bölükbaşı’yla aşk yaşayan Ogeday Girişken ve Ezgi Mola…

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25 Şub 2022 - 17:11 Ankara- Yaşam

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