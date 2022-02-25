Camdaki Kız Dizisinde Sedat Mosmor Oldu! Nalan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Hayri’de Aşkı Bulunca Ortalık Karıştı! 8,9 Şiddetinde Deprem…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da her şey yerle bir oldu! Sedat mosmor olurken; Nalan açtı ağzını yumdu gözünü! Hayri’de yavaş yavaş aşkı bulduğunu düşünmeye başlayan Nalan, ortalığı karıştırdı! 8,9 şiddetinde depreme neden olan Camdaki Kız dizisinde ipler inceldiği yerden koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü gündeme bomba gibi düştü. Her bölümde farklı bir hikayeyi seyirciyi karşısına çıkaran Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nalan’ın kendisini aşarken; seyircilerde ipleri koparmıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.