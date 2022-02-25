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25 Şub 2022 - 17:38

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Mosmor Oldu! Nalan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Hayri’de Aşkı Bulunca Ortalık Karıştı! 8,9 Şiddetinde Deprem…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da her şey yerle bir oldu! Sedat mosmor olurken; Nalan açtı ağzını yumdu gözünü! Hayri’de yavaş yavaş aşkı bulduğunu düşünmeye başlayan Nalan, ortalığı karıştırdı! 8,9 şiddetinde depreme neden olan Camdaki Kız dizisinde ipler inceldiği yerden koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…