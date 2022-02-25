Hadise’den Müstakbel Eşi Mehmet Dinçerler’e Şok Gönderme! Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Bekarlığın Son Kalesiydi… “Bu Kadarı da Pes”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler için şok bir gönderme geldi. Sosyal medyayı ikiye bölen Hadise, “Bu kadarı da pes” yorumlarını aldı. Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından “Bekarlığın son kalesi” olarak adlandıran Hadise, bir kez daha sırılsıklam aşık olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı ayrı bir olay olan Hadise, geçtiğimiz aylarda biricik aşkı Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi almış ve sosyal medya üzerinden “Hikayemiz yeni başlıyor” sözleriyle paylaşım yapmıştı. Şimdi ise Hadise’den şok bir paylaşım geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.