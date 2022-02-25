- 25 Şub 2022 - 17:57 G: 25 Şub 2022 - 18:13

Hadise’den Müstakbel Eşi Mehmet Dinçerler’e Şok Gönderme! Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Bekarlığın Son Kalesiydi… “Bu Kadarı da Pes”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler için şok bir gönderme geldi. Sosyal medyayı ikiye bölen Hadise, “Bu kadarı da pes” yorumlarını aldı. Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından “Bekarlığın son kalesi” olarak adlandıran Hadise, bir kez daha sırılsıklam aşık olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı ayrı bir olay olan Hadise, geçtiğimiz aylarda biricik aşkı Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi almış ve sosyal medya üzerinden “Hikayemiz yeni başlıyor” sözleriyle paylaşım yapmıştı. Şimdi ise Hadise’den şok bir paylaşım geldi!

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25 Şub 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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