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25 Şub 2022 - 17:57

Hadise’den Müstakbel Eşi Mehmet Dinçerler’e Şok Gönderme! Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Bekarlığın Son Kalesiydi… “Bu Kadarı da Pes”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler için şok bir gönderme geldi. Sosyal medyayı ikiye bölen Hadise, “Bu kadarı da pes” yorumlarını aldı. Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından “Bekarlığın son kalesi” olarak adlandıran Hadise, bir kez daha sırılsıklam aşık olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…