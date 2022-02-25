Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın Nereli Olduğunu Duyan Yıkılıyor! Sosyal Medya Hop İndi, Hop Kalktı! Kızıl Saçlarıyla…

Başrollerin Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin ilk bölümünden beri seyircinin karşısına çıkan Yeliz Kuvancı, diziden birkaç bölüm önce ayrılmıştı. Dizide partner olduğu Ali İl’le birlikte diziden çıkan Yeliz Kuvancı kafalarda bir sorun olup olmadığı yönünde soru işaretlerine neden olmuştu ama senaryo gereği diziden çıktığı gündeme bomba gibi düştü. Sadakatsiz dizisiyle adını daha çok duyurur bir hale getiren Yeliz Kuvancı’nın memleketini duyanlar ise büyük bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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