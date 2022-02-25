Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın Nereli Olduğunu Duyan Yıkılıyor! Sosyal Medya Hop İndi, Hop Kalktı! Kızıl Saçlarıyla…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’da Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kuvancı’nın memleketi şok etkisi yarattı. Sosyal medyayı hop indirip hop kaldıran bu gerçek; dengelerin değişmesine neden oldu. Kızıl saçlarıyla akıllara kazınan ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yeliz Kuvancı meğer…
Başrollerin Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin ilk bölümünden beri seyircinin karşısına çıkan Yeliz Kuvancı, diziden birkaç bölüm önce ayrılmıştı. Dizide partner olduğu Ali İl’le birlikte diziden çıkan Yeliz Kuvancı kafalarda bir sorun olup olmadığı yönünde soru işaretlerine neden olmuştu ama senaryo gereği diziden çıktığı gündeme bomba gibi düştü. Sadakatsiz dizisiyle adını daha çok duyurur bir hale getiren Yeliz Kuvancı’nın memleketini duyanlar ise büyük bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.