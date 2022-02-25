Survivor All Star’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Görenlerin Elleri Kolları Titriyor! Böylesi İlk Kez Yaşanacak; Acun Ilıcalı Bile…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ödülü kazanan takım resmen ifşa edildi. Görenlerin elini kolunu titreten bu durum sonrasında Survivor tarihinde ilk kez böyle bir şeyin yaşanacağı ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın bile heyecandan ellerinin titreyeceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Survivor yarışmasının bu akşamki bölümünün kazananı hangi takım oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Eleme konseyinin yapıldığı Survivor’da hayallerine veda eden isim ise Yunus Emre olmuştu. Yunus Emre’nin gidişi de ifşacılar tarafından bilinirken; bu akşamki dönme dolap oyununun kazananı da resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.