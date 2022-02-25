- 25 Şub 2022 - 18:49 G: 25 Şub 2022 - 18:55

Survivor All Star’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Görenlerin Elleri Kolları Titriyor! Böylesi İlk Kez Yaşanacak; Acun Ilıcalı Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ödülü kazanan takım resmen ifşa edildi. Görenlerin elini kolunu titreten bu durum sonrasında Survivor tarihinde ilk kez böyle bir şeyin yaşanacağı ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın bile heyecandan ellerinin titreyeceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Survivor yarışmasının bu akşamki bölümünün kazananı hangi takım oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Eleme konseyinin yapıldığı Survivor’da hayallerine veda eden isim ise Yunus Emre olmuştu. Yunus Emre’nin gidişi de ifşacılar tarafından bilinirken; bu akşamki dönme dolap oyununun kazananı da resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Şub 2022 - 18:49 Ankara- Yaşam

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