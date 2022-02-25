Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Şub 2022 - 18:49

Survivor All Star’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Görenlerin Elleri Kolları Titriyor! Böylesi İlk Kez Yaşanacak; Acun Ilıcalı Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ödülü kazanan takım resmen ifşa edildi. Görenlerin elini kolunu titreten bu durum sonrasında Survivor tarihinde ilk kez böyle bir şeyin yaşanacağı ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın bile heyecandan ellerinin titreyeceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Survivor yarışmasının bu akşamki bölümünün kazananı hangi takım oldu?