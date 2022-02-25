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25 Şub 2022 - 19:04

Demet Özdemir’in Kıyafeti Oğuzhan Koç’u Mosmor Etti! Evlenme Teklifini Bedavaya Getirmişti; Elbisenin Fiyatı Yüzükten Pahalı Çıktı! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, gündeme elbisesinin kıyafetiyle düştü. Kısa bir süre önce evlenme teklifi aldığı Oğuzhan Koç’u bu elbisenin fiyatının mosmor edeceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşerken; bir haber sitesinin iddiasına göre Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e ettiği evlilik teklifi organizasyonunu bedavaya getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?