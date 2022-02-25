- 25 Şub 2022 - 19:04 G: 25 Şub 2022 - 19:07

Demet Özdemir’in Kıyafeti Oğuzhan Koç’u Mosmor Etti! Evlenme Teklifini Bedavaya Getirmişti; Elbisenin Fiyatı Yüzükten Pahalı Çıktı! “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, gündeme elbisesinin kıyafetiyle düştü. Kısa bir süre önce evlenme teklifi aldığı Oğuzhan Koç’u bu elbisenin fiyatının mosmor edeceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşerken; bir haber sitesinin iddiasına göre Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e ettiği evlilik teklifi organizasyonunu bedavaya getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

Paris tatiline baş başa giden ama sorunlarını çözemeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatil dönüşünde ayrılma kararı almıştı. Sessiz sedasız fotoğrafları silen ve takipten birbirlerini çıkan ikilinin aşk hasreti geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. “bir daha olmaz” dediği iddia edilen Demet Özdemir’e 14 Şubat’ta evlenme teklifi eden Oğuzhan Koç, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise Demet Özdemir kıyafetinin ve ayakkabısının fiyatıyla şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Şub 2022 - 19:04 Ankara- Yaşam

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