Survivor Nagihan Ne Kadar Kazanıyor? Kazancını Duyanların Dudakları Uçuk Oldu! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Tam Tamına… Hesap Paradan Patlayabilir!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan’ın kazancı dudakların uçuklamasına neden oldu. Kavgaların ve kaosların kadını olarak bilinen Nagihan Karadere’nin banka hesabı; döviz bürolarındaki kasalara benzetildi! Her gün binlerce lira kazanan Nagihan Karadere’nin hesabının paradan dolayı patlayacağına dair yorumlarda yapıldı! İşte Nagihan Karadere’nin her gün kazandığı ücret!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının en başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere, sürgün adasına gönderilen isim olunca tepkisini ortaya koymuştu. Her sözü büyük olay yaratan Nagihan Karadere’nin Survivor’dan aldığı bölüm başı ücret sonunda ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
16 Mar 2022 - 18:10 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.