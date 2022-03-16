- 16 Mar 2022 - 18:10

Survivor Nagihan Ne Kadar Kazanıyor? Kazancını Duyanların Dudakları Uçuk Oldu! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Tam Tamına… Hesap Paradan Patlayabilir!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan’ın kazancı dudakların uçuklamasına neden oldu. Kavgaların ve kaosların kadını olarak bilinen Nagihan Karadere’nin banka hesabı; döviz bürolarındaki kasalara benzetildi! Her gün binlerce lira kazanan Nagihan Karadere’nin hesabının paradan dolayı patlayacağına dair yorumlarda yapıldı! İşte Nagihan Karadere’nin her gün kazandığı ücret!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının en başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere, sürgün adasına gönderilen isim olunca tepkisini ortaya koymuştu. Her sözü büyük olay yaratan Nagihan Karadere’nin Survivor’dan aldığı bölüm başı ücret sonunda ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Mar 2022 - 18:10 - Yaşam

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