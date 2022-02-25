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25 Şub 2022 - 19:27

Survivor Nagihan’ın Kazancı Dudaklarda Uçuk Sebebi Oldu! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Tam Tamına… Hesap Paradan Patlayabilir!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan’ın kazancı dudakların uçuklamasına neden oldu. Kavgaların ve kaosların kadını olarak bilinen Nagihan Karadere’nin banka hesabı; döviz bürolarındaki kasalara benzetildi! Her gün binlerce lira kazanan Nagihan Karadere’nin hesabının paradan dolayı patlayacağına dair yorumlarda yapıldı! İşte Nagihan Karadere’nin her gün kazandığı ücret!