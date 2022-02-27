- 27 Şub 2022 - 20:42

Songül Karlı’nın Dekoltesine İbrahim Tatlıses Bile Engel Olamadı! Bu Kez Sadece Hayranları Çıldıracak! “Elbiseyi Görenler Şok…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, gündeme yine cesur pozlarıyla düştü! İbo Show’un konuğu olduğu görülen Songül Karlı, programda yasak olmasına rağmen dekolteli kıyafet giyince; “İbo bile engel olamamış” yorumlarına neden oldu. Annesinin açık giyinmesinden rahatsız olan Efe ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Birçok kişi bu kıyafetten sonra sadece Songül Karlı’nın oğlu Efe’nin değil, milyonların çıldıracağına dair yorumlarda bulundu. Birçok kişi ise Songül Karlı’nın kıyafetini eleştirerek; “Elbise demeye bin şahit ister” yorumlarında bulundular. Peki, Songül Karlı bu kadar tartışma yaratacak kadar ne giydi?

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27 Şub 2022 - 20:42 Ankara- Yaşam

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