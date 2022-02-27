Songül Karlı’nın Dekoltesine İbrahim Tatlıses Bile Engel Olamadı! Bu Kez Sadece Hayranları Çıldıracak! “Elbiseyi Görenler Şok…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, gündeme yine cesur pozlarıyla düştü! İbo Show’un konuğu olduğu görülen Songül Karlı, programda yasak olmasına rağmen dekolteli kıyafet giyince; “İbo bile engel olamamış” yorumlarına neden oldu. Annesinin açık giyinmesinden rahatsız olan Efe ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Birçok kişi bu kıyafetten sonra sadece Songül Karlı’nın oğlu Efe’nin değil, milyonların çıldıracağına dair yorumlarda bulundu. Birçok kişi ise Songül Karlı’nın kıyafetini eleştirerek; “Elbise demeye bin şahit ister” yorumlarında bulundular. Peki, Songül Karlı bu kadar tartışma yaratacak kadar ne giydi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.