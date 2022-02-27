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27 Şub 2022 - 20:42

Songül Karlı’nın Dekoltesine İbrahim Tatlıses Bile Engel Olamadı! Bu Kez Sadece Hayranları Çıldıracak! “Elbiseyi Görenler Şok…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, gündeme yine cesur pozlarıyla düştü! İbo Show’un konuğu olduğu görülen Songül Karlı, programda yasak olmasına rağmen dekolteli kıyafet giyince; “İbo bile engel olamamış” yorumlarına neden oldu. Annesinin açık giyinmesinden rahatsız olan Efe ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…