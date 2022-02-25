- 25 Şub 2022 - 19:47 G: 25 Şub 2022 - 20:30

Songül Karlı’nın Dekoltesine İbrahim Tatlıses Bile Engel Olamadı! Bu Kez Sadece Oğlu Değil; Milyonlar Çıldıracak! “Elbise Demeye Bin Şahit…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, gündeme yine cesur pozlarıyla düştü! İbo Show’un konuğu olduğu görülen Songül Karlı, programda yasak olmasına rağmen dekolteli kıyafet giyince; “İbo bile engel olamamış” yorumlarına neden oldu. Annesinin açık giyinmesinden rahatsız olan Efe ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Birçok kişi bu kıyafetten sonra sadece Songül Karlı’nın oğlu Efe’nin değil, milyonların çıldıracağına dair yorumlarda bulundu. Birçok kişi ise Songül Karlı’nın kıyafetini eleştirerek; “Elbise demeye bin şahit ister” yorumlarında bulundular. Peki, Songül Karlı bu kadar tartışma yaratacak kadar ne giydi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Şub 2022 - 19:47 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nagihan’ın Kazancı Dudaklarda Uçuk Sebebi Oldu! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Tam Tamına… Hesap Paradan Patlayabilir! mask
Survivor Nagihan’ın Kazancı Dudaklarda Uçuk Sebebi Oldu! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Tam Tamına… Hesap Paradan Patlayabilir!
Demet Özdemir’in Kıyafeti Oğuzhan Koç’u Mosmor Etti! Evlenme Teklifini Bedavaya Getirmişti; Elbisenin Fiyatı Yüzükten Pahalı Çıktı! “Yok Artık” mask
Demet Özdemir’in Kıyafeti Oğuzhan Koç’u Mosmor Etti! Evlenme Teklifini Bedavaya Getirmişti; Elbisenin Fiyatı Yüzükten Pahalı Çıktı! “Yok Artık”
Survivor All Star’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Görenlerin Elleri Kolları Titriyor! Böylesi İlk Kez Yaşanacak; Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor All Star’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Görenlerin Elleri Kolları Titriyor! Böylesi İlk Kez Yaşanacak; Acun Ilıcalı Bile…
Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın Nereli Olduğunu Duyan Yıkılıyor! Sosyal Medya Hop İndi, Hop Kalktı! Kızıl Saçlarıyla… mask
Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın Nereli Olduğunu Duyan Yıkılıyor! Sosyal Medya Hop İndi, Hop Kalktı! Kızıl Saçlarıyla…
Hadise’den Müstakbel Eşi Mehmet Dinçerler’e Şok Gönderme! Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Bekarlığın Son Kalesiydi… “Bu Kadarı da Pes” mask
Hadise’den Müstakbel Eşi Mehmet Dinçerler’e Şok Gönderme! Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Bekarlığın Son Kalesiydi… “Bu Kadarı da Pes”
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Mosmor Oldu! Nalan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Hayri’de Aşkı Bulunca Ortalık Karıştı! 8,9 Şiddetinde Deprem… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Mosmor Oldu! Nalan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Hayri’de Aşkı Bulunca Ortalık Karıştı! 8,9 Şiddetinde Deprem…
Survivor Ogeday ve Ezgi Mola Gerçeği Şok Etti! Öyle Bir Bağlantıları Var Ki, Nisa Bölükbaşı Çatır Çatır Çatlayacak! Meğer Ogeday Girişken… mask
Survivor Ogeday ve Ezgi Mola Gerçeği Şok Etti! Öyle Bir Bağlantıları Var Ki, Nisa Bölükbaşı Çatır Çatır Çatlayacak! Meğer Ogeday Girişken…
Survivor Ogeday ve Barış Arasında Skandal Anlaşma! Nisa Bölükbaşı Krizi Dengeleri Değiştirdi! Meğer Yarışmaya Girmeden Hemen Önce… mask
Survivor Ogeday ve Barış Arasında Skandal Anlaşma! Nisa Bölükbaşı Krizi Dengeleri Değiştirdi! Meğer Yarışmaya Girmeden Hemen Önce…
Çağla Şikel Yürekleri Yaktı Yıktı! Kimseye Anlatmadıklarını Ortaya Çıkarınca; Taş Üstünde Taş Kalmadı! Gözyaşları Sel Oldu… mask
Çağla Şikel Yürekleri Yaktı Yıktı! Kimseye Anlatmadıklarını Ortaya Çıkarınca; Taş Üstünde Taş Kalmadı! Gözyaşları Sel Oldu…
Selin Ciğerci Yerin Dibine Girdi! “Para İçin…” Kendisine Gelemedi; Dondu Kaldı! Sosyal Medya Onu Konuşuyor… mask
Selin Ciğerci Yerin Dibine Girdi! “Para İçin…” Kendisine Gelemedi; Dondu Kaldı! Sosyal Medya Onu Konuşuyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Nagihan’ın Kazancı Dudaklarda Uçuk Sebebi Oldu! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Tam Tamına… Hesap Paradan Patlayabilir! mask
Survivor Nagihan’ın Kazancı Dudaklarda Uçuk Sebebi Oldu! Hesabı Döviz Kasası Gibi Her Gün Tam Tamına… Hesap Paradan Patlayabilir!
Demet Özdemir’in Kıyafeti Oğuzhan Koç’u Mosmor Etti! Evlenme Teklifini Bedavaya Getirmişti; Elbisenin Fiyatı Yüzükten Pahalı Çıktı! “Yok Artık” mask
Demet Özdemir’in Kıyafeti Oğuzhan Koç’u Mosmor Etti! Evlenme Teklifini Bedavaya Getirmişti; Elbisenin Fiyatı Yüzükten Pahalı Çıktı! “Yok Artık”
Survivor All Star’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Görenlerin Elleri Kolları Titriyor! Böylesi İlk Kez Yaşanacak; Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor All Star’da Ödül Oyununu Kazanan Takım İfşa Edildi! Görenlerin Elleri Kolları Titriyor! Böylesi İlk Kez Yaşanacak; Acun Ilıcalı Bile…
Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın Nereli Olduğunu Duyan Yıkılıyor! Sosyal Medya Hop İndi, Hop Kalktı! Kızıl Saçlarıyla… mask
Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı’nın Nereli Olduğunu Duyan Yıkılıyor! Sosyal Medya Hop İndi, Hop Kalktı! Kızıl Saçlarıyla…
Hadise’den Müstakbel Eşi Mehmet Dinçerler’e Şok Gönderme! Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Bekarlığın Son Kalesiydi… “Bu Kadarı da Pes” mask
Hadise’den Müstakbel Eşi Mehmet Dinçerler’e Şok Gönderme! Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Bekarlığın Son Kalesiydi… “Bu Kadarı da Pes”
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Mosmor Oldu! Nalan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Hayri’de Aşkı Bulunca Ortalık Karıştı! 8,9 Şiddetinde Deprem… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Mosmor Oldu! Nalan Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Hayri’de Aşkı Bulunca Ortalık Karıştı! 8,9 Şiddetinde Deprem…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status