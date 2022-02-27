Sürekli Erkeğe Hükmeden Burçlar Hangisidir? İşte İpleri Elinde Asla Bırakmayan O Burçlar…

Bu listede yer alan burçların kadınları, adeta ezberlerinizi bozmak için geliyor. İlişkilerinde ata erkil davranmayan bu kadınlar, erkeğe hükmetmeyi de ilişkilerinde ipleri elinde tutmayı da son derece çok seviyor. Peki, sürekli erkeğe hükmeden burçlar hangisidir? İşte ipleri elinde asla bırakmayan o burçlar…

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