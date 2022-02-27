En Çöpçatan Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Birilerine Sevgili Bulan O Burçlar…
Her burcun insanı, ilişkiler söz konusu olduğunda sadece kendisini düşünmüyor. Aksine bu listede yer alan burçlar çevresindeki herkesi birbiri ile çift yapmaya adeta ant içmiş bulunuyor. Öte yandan bu burçların yedi kişiyi evlendirip, cennetlik olması da oldukça olası görünüyor. Sizde en çöpçatan burçları merak ediyorsanız işte detaylar..
Her burcun insanı, ilişkiler söz konusu olduğunda sadece kendisini düşünmüyor. Aksine bu listede yer alan burçlar çevresindeki herkesi birbiri ile çift yapmaya adeta ant içmiş bulunuyor. Öte yandan bu burçların yedi kişiyi evlendirip, cennetlik olması da oldukça olası görünüyor! Peki, en çöpçatan burçlar hangisidir? İşte sürekli birilerine sevgili bulan o burçlar…
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27 Şub 2022 - 01:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.