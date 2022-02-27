Bu listede yer alan burçların yaptığı en iyi şey yalan söylemek oluyor. Kulağa her ne kadar kötü gelse de bu burçlar yalan söyleme işini o kadar iyi yapıyor ki, asla kimselere yakalanmıyor. Dolayısıyla bu burçların 7/24 yalan söylemesi de palavra üzerine palavra atması da oldukça mümkün görünüyor! Peki, 7/24 yalan söyleyen burçlar hangisidir? İşte hayatı palavra olan o burçlar…

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