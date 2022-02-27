7/24 Yalan Söyleyen Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Palavra Olan O Burçlar…
Bu listede yer alan burçların yaptığı en iyi şey yalan söylemek oluyor. Kulağa her ne kadar kötü gelse de bu burçlar yalan söyleme işini o kadar iyi yapıyor ki, asla kimselere yakalanmıyor. Dolayısıyla bu burçların 7/24 yalan söylemesi de palavra üzerine palavra atması da oldukça mümkün görünüyor. Sizde hayatı boyuncu 7/24 yalan söyleyen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bu listede yer alan burçların yaptığı en iyi şey yalan söylemek oluyor. Kulağa her ne kadar kötü gelse de bu burçlar yalan söyleme işini o kadar iyi yapıyor ki, asla kimselere yakalanmıyor. Dolayısıyla bu burçların 7/24 yalan söylemesi de palavra üzerine palavra atması da oldukça mümkün görünüyor! Peki, 7/24 yalan söyleyen burçlar hangisidir? İşte hayatı palavra olan o burçlar…
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27 Şub 2022 - 01:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.