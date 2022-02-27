Ayrılır Ayrılmaz Yeni Birini Bulan Burçlar Hangisidir? İşte Ayrılık Acısını Bilmeyen O Burçlar
Son derece kendinden emin olan bu burçlar, gidene asla üzülmüyor. Tam aksine gidenin kaybettiğini düşündükleri için bu listede yer alan bu üç burcun insanları asla aşk acısı çekmiyor ve yaşamına kaldığı yerden devam etmek için hemen yeni birisini buluyor. Sizde ayrılır ayrılmaz yedekte birini tutan ve hemen yeni birini burçlar haberimizde...
Son derece kendinden emin olan bu burçlar, gidene asla üzülmüyor. Tam aksine gidenin kaybettiğini düşündükleri için bu listede yer alan bu üç burcun insanları asla aşk acısı çekmiyor ve yaşamına kaldığı yerden devam etmek için hemen yeni birisini buluyor! Peki, ayrılır ayrılmaz yeni birini bulan burçlar hangisidir? İşte ayrılık acısını bilmeyen o burçlar…
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27 Şub 2022 - 01:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.