Bazı burçlara sahip olan insanlar, doğuştan milliyetçi kişiler olarak dünyaya geliyor. Kendi çıkarlarından çok, vatanının ve milletinin çıkarlarını düşünen bu burçlar, her zaman tüm çalışmalarını ülkelerinin çıkarları için yürütüyor. Öte yandan bu listede yer alan milliyetçi burçları görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, milliyetçi burçlar hangisidir? İşte aklında sadece vatan ve millet olan o burçlar…

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