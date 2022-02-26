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26 Şub 2022 - 12:45

Hangi Burç 7 Gün İçinde Depresyona Girecek? İşte Hayattan Kopma Noktasına Gelecek Burçlar…

Baştan belirtmek gerekir ki, bu listede yer alan burçlara sahip olan kişiler depresyondan kafasını bir türlü çıkaramadığı için adeta hırkasıyla dolanır hale gelmiş bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki 7 gün içerisinde de kafayı bir şeylere takacak olan bu burçların hayatı artık tükeniyor. Sizde 7 gün içinde depresyona girecek olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...