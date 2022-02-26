Hangi Burç 7 Gün İçinde Depresyona Girecek? İşte Hayattan Kopma Noktasına Gelecek Burçlar…
Baştan belirtmek gerekir ki, bu listede yer alan burçlara sahip olan kişiler depresyondan kafasını bir türlü çıkaramadığı için adeta hırkasıyla dolanır hale gelmiş bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki 7 gün içerisinde de kafayı bir şeylere takacak olan bu burçların hayatı artık tükeniyor. Sizde 7 gün içinde depresyona girecek olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Baştan belirtmek gerekir ki, bu listede yer alan burçlara sahip olan kişiler depresyondan kafasını bir türlü çıkaramadığı için adeta hırkasıyla dolanır hale gelmiş bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki 7 gün içerisinde de kafayı bir şeylere takacak olan bu burçların hayatı artık tükeniyor! Peki, hangi burç 7 gün içinde depresyona girecek? İşte hayattan kopma noktasına gelecek burçlar…
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26 Şub 2022 - 12:45 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.