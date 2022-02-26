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26 Şub 2022 - 12:52

TikTok Fenomeni YTL Osman Milyonlar Ölürken Para Derdine Düştü! Rusya Ukrayna Krizini Fırsata Çevirmek İsteyince Ortalık Karıştı! “Yazıklar Olsun”

Son zamanların en çok konuştuğu isimlerden biri olan TikTok fenomeni YTL Osman olarak bilinen isim gündeme bomba gibi düştü. Rusya’nın saldıra da olduğu ve Ukraynalılardan milyonlarca ölüm verilirken; YTL Osman krizi fırsata çevirmek istedi! Milyonlar can tehlikesi yaşarken ve ölürken; YTL Osman olarak tanınan şahsın istedikleri “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…