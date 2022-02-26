TikTok Fenomeni YTL Osman Milyonlar Ölürken Para Derdine Düştü! Rusya Ukrayna Krizini Fırsata Çevirmek İsteyince Ortalık Karıştı! “Yazıklar Olsun”
Son zamanların en çok konuştuğu isimlerden biri olan TikTok fenomeni YTL Osman olarak bilinen isim gündeme bomba gibi düştü. Rusya’nın saldıra da olduğu ve Ukraynalılardan milyonlarca ölüm verilirken; YTL Osman krizi fırsata çevirmek istedi! Milyonlar can tehlikesi yaşarken ve ölürken; YTL Osman olarak tanınan şahsın istedikleri “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
TikTok uygulamasında yapmış videolarla gündeme bomba gibi düşen ve her sözü ayrı bir olay yaratan Osman Yavuz, THY’yle ilgili videolar çekerek hayran kitlesini büyütüyor. TikTok’da 150 bini aşkın takipçisi bulunan Osman Yavuz’un Instagram’da ise 40 bine aşkın takipçisi bulunuyor. Yayınlamış olduğu son videoyla gündeme bomba gibi düşen YTL Yavuz, adının hakkını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.