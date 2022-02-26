Hangi Burç 3 Hafta İçerisinde Borç Batağına Düşecek? İşte Beş Parasız Kalacak Burçlar…
Bazı burcun insanları, para yönetimini çok kötü yaptığı için önümüzdeki üç hafta içerisinde kendisini yeni bir borç batağında bulacağa benziyor. Bu liste ise, tam olarak bu burçlardan oluşuyor. Sizde 3 hafta içerisinde borç batağına düşecek burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bazı burcun insanları, para yönetimini çok kötü yaptığı için önümüzdeki üç hafta içerisinde kendisini yeni bir borç batağında bulacağa benziyor. Bu liste ise, tam olarak bu burçlardan oluşuyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde beş parasız kalacak olan bu burçların dikkatli davranmasında fayda bulunuyor. Peki, hangi burç 3 hafta içerisinde borç batağına düşecek? İşte beş parasız kalacak burçlar…
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26 Şub 2022 - 13:02 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.