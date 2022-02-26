Hangi Burç 3 Hafta İçerisinde Borç Batağına Düşecek? İşte Beş Parasız Kalacak Burçlar…

Bazı burcun insanları, para yönetimini çok kötü yaptığı için önümüzdeki üç hafta içerisinde kendisini yeni bir borç batağında bulacağa benziyor. Bu liste ise, tam olarak bu burçlardan oluşuyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde beş parasız kalacak olan bu burçların dikkatli davranmasında fayda bulunuyor. Peki, hangi burç 3 hafta içerisinde borç batağına düşecek? İşte beş parasız kalacak burçlar…

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