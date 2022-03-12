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12 Mar 2022 - 11:20

49.000 TL'ye sıfır otomobil! Citroen Ami Araç Kampanyası! Bayiler Tıklım Tıklım Dolacak! Herkes Sıfır Araç Sahibi Olabilecek; Yok Satıyor…

Ülkemizin en sevilen araç markalarından biri olan Citroen’den inanılmaz bir araç kampanyası geldi! Sadece 49 bin liraya satışa çıkarılacağı gündeme bomba gibi düşen Citroen, bayilerinin tıklım tıklım dolmasına neden oldu! Herkes bu fiyatla sıfır araç sahibi olabilecekken; aracın özellikleri ise akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…