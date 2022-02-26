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26 Şub 2022 - 13:28

Citroen’den İnanılmaz Araç Kampanyası! Sadece 37 Bin Lira; Bayiler Tıklım Tıklım Doldu! Herkes Sıfır Araç Sahibi Olabilecek; Yok Satıyor…

Ülkemizin en sevilen araç markalarından biri olan Citroen’den inanılmaz bir araç kampanyası geldi! Sadece 37 bin liraya satışa çıkarılacağı gündeme bomba gibi düşen Citroen, bayilerinin tıklım tıklım dolmasına neden oldu! Herkes bu fiyatla sıfır araç sahibi olabilecekken; aracın özellikleri ise akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…