- 26 Şub 2022 - 13:28 G: 26 Şub 2022 - 13:32

Citroen’den İnanılmaz Araç Kampanyası! Sadece 37 Bin Lira; Bayiler Tıklım Tıklım Doldu! Herkes Sıfır Araç Sahibi Olabilecek; Yok Satıyor…

Ülkemizin en sevilen araç markalarından biri olan Citroen’den inanılmaz bir araç kampanyası geldi! Sadece 37 bin liraya satışa çıkarılacağı gündeme bomba gibi düşen Citroen, bayilerinin tıklım tıklım dolmasına neden oldu! Herkes bu fiyatla sıfır araç sahibi olabilecekken; aracın özellikleri ise akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl Citreon tarafından tanılan bu araç Türkiye’de satışa çıkarıldı! Fransızca “Arkadaş” anlamına gelen bu aracın modeli ise sizi biraz şaşırtabilir. 37 bin lira olduğu gerçeği büyük bir şok yaşatırken; aracın iki kişilik olduğunu söylemek gerekir! Yurt dışında 7 Bin Euro’ya satılan bu araç; sizleri emin olun çok şaşırtacak! İşte başlıyoruz!

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26 Şub 2022 - 13:28 - Yaşam

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