- 26 Şub 2022 - 13:48 G: 26 Şub 2022 - 13:56

Survivor All Star’da Skandal Değişiklik! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tam Tamına 6 Kişiyi İlgilendiriyor! Yarışmacıların Canına Okuyacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor için şok bir karar verildi! Acun Ilıcalı’nın almış olduğu karar doğrultusuyla hızlı elemelerin yapılacağı gün yüzüne çıkmıştı. Tam tamına 6 kişiyi yakından ilgilendiren bu durum sonrasında “Yarışmacıların canına okuyacak” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yeni sezonunda birçok yeni kural açıklanmıştı. Sürgün adası, performans birincisi derken; yeni kural Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yayın durumuyla ilgili acil bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarını salladı! Alınan karar ise Survivor izleyicisine büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Şub 2022 - 13:48 Ankara- Yaşam

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