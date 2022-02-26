Gökçe Bahadır’dan Titreten Karar! Düğünden Bir Önce Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Sevenleri Delirdi! Meğer…
Şimdilerde pek çok projeyi aynı anda idare etmek zorunda kalan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, düğün hazırlıklarını da bu projeleri arasına sıkıştırdı. Bir süredir aşk yaşadığı Emir Ersoy ile dünya evine girmeye hazırlanan Gökçe Bahadır’ın düğün öncesinde yaşadığı aksilikler ise, asla son bulmadı. İşte Gökçe Bahadır cephesinden son detaylar..
Şimdilerde pek çok projeyi aynı anda idare etmek zorunda kalan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, düğün hazırlıklarını da bu projeleri arasına sıkıştırdı. Bir süredir aşk yaşadığı Emir Ersoy ile dünya evine girmeye hazırlanan Gökçe Bahadır’ın düğün öncesinde yaşadığı aksilikler ise, asla son bulmadı. Bu aksilikler karşısında yeni bir karar alan Gökçe Bahadır, düğüne saatler kala o hamleyi yaptı! Peki, Gökçe Bahadır düğünden önce ne yaşadı? Gökçe Bahadır düğünü ile ilgili ne karar aldı? İşte, detaylar…
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26 Şub 2022 - 13:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.