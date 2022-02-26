- 26 Şub 2022 - 13:07 G: 26 Şub 2022 - 14:09

Gökçe Bahadır’dan Titreten Karar! Düğünden Bir Önce Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Sevenleri Delirdi! Meğer…

Şimdilerde pek çok projeyi aynı anda idare etmek zorunda kalan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, düğün hazırlıklarını da bu projeleri arasına sıkıştırdı. Bir süredir aşk yaşadığı Emir Ersoy ile dünya evine girmeye hazırlanan Gökçe Bahadır’ın düğün öncesinde yaşadığı aksilikler ise, asla son bulmadı. İşte Gökçe Bahadır cephesinden son detaylar..

Şimdilerde pek çok projeyi aynı anda idare etmek zorunda kalan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, düğün hazırlıklarını da bu projeleri arasına sıkıştırdı. Bir süredir aşk yaşadığı Emir Ersoy ile dünya evine girmeye hazırlanan Gökçe Bahadır’ın düğün öncesinde yaşadığı aksilikler ise, asla son bulmadı. Bu aksilikler karşısında yeni bir karar alan Gökçe Bahadır, düğüne saatler kala o hamleyi yaptı! Peki, Gökçe Bahadır düğünden önce ne yaşadı? Gökçe Bahadır düğünü ile ilgili ne karar aldı? İşte, detaylar…

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26 Şub 2022 - 13:07 - Magazin

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