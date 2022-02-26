Hande Erçel’in En Yakın Arkadaşından Şok Sözler! Kerem Bürsin ve Hande Erçel Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… 8,9 Şiddetinde Deprem!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in en yakın arkadaşı Burcu Özberk’ten şok sözler geldi! Kerem Bürsin ve Hande Erçel hakkında öyle bir şey dedi ki, sosyal medyada 8,9 şiddetinde depreme neden oldu! Ağızları açık bırakan bu durumsa Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını derinden üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ikinci sezon başlamadan hemen önce sevgili olan ikili, reytinglerin artmasına neden olmuştu. Bu yüzden ikilinin ise reklam aşkı yaşadığı çoğu kez konuşulmuştu. İkili dengeleri değiştirirken; geçtiğimiz günlerdeyse ikilinin aşkının bittiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Aşk Mantık İntikam dizisinin başarılı oyuncusu Burcu Özberk, en yakın arkadaşının ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.