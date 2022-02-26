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26 Şub 2022 - 14:09

Hande Erçel’in En Yakın Arkadaşından Şok Sözler! Kerem Bürsin ve Hande Erçel Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… 8,9 Şiddetinde Deprem!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in en yakın arkadaşı Burcu Özberk’ten şok sözler geldi! Kerem Bürsin ve Hande Erçel hakkında öyle bir şey dedi ki, sosyal medyada 8,9 şiddetinde depreme neden oldu! Ağızları açık bırakan bu durumsa Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını derinden üzdü! İşte merak edilen tüm detaylar…