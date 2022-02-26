Alişan ve Buse Varol’un Oğullarından Kahreden Haber! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Mosmor Oldu…

Alişan’ın erkek kardeşini kaybetmesinden bu yana zorlu günler yaşamaya devam eden Buse Varol ve Alişan çifti, önce boşanma dedikodularına maruz kalmış, ardından ise bu durumu yalanlamıştı. Şimdilerde yeniden kabus dolu günler yaşamaya başlayan Buse Varol ve Alişan çiftinin oğulları Burak’tan çiftin hayranlarını üzecek kötü bir haber geldi! Peki, Buse Varol ve Alişan cephesinde son durum ne? Buse Varol ve Alişan çiftinin oğulları Burak’a ne oldu? Buse Varol ve Alişan çiftinin oğulları Burak kaza mı geçirdi? İşte, detaylar…

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