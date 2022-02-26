- 26 Şub 2022 - 14:52 G: 26 Şub 2022 - 14:57

Şükran Ovalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Şeyler Dedi Ki, Her Şey Bitti! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu!

Geçtiğimiz günlerde yeni bir diziye başlaması ile gündemlere gelen Şükran Ovalı, şimdilerde üvey kardeşi Deniz Sağdıç’ın hedefine aldığı isim oldu. Annesi ile görüşmediği iddia edilen Şükran Ovalı ile ilgili konuşan Deniz Sağdıç, adeta açtı ağzını, yumdu gözünü. İşte Şükran Ovalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde yeni bir diziye başlaması ile gündemlere gelen Şükran Ovalı, şimdilerde üvey kardeşi Deniz Sağdıç’ın hedefine aldığı isim oldu. Annesi ile görüşmediği iddia edilen Şükran Ovalı ile ilgili konuşan Deniz Sağdıç, adeta açtı ağzını, yumdu gözünü. Öte yandan üvey kardeşi Deniz Sağdıç’ın o sözlerine Şükran Ovalı’nın ne diyeceği büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Şükran Ovalı’nın üvey kardeşi Deniz Sağdıç ne dedi? Deniz Sağdıç, Şükran Ovalı ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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26 Şub 2022 - 14:52 - Burç Haberleri

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