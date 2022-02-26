Şükran Ovalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Şeyler Dedi Ki, Her Şey Bitti! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu!
Geçtiğimiz günlerde yeni bir diziye başlaması ile gündemlere gelen Şükran Ovalı, şimdilerde üvey kardeşi Deniz Sağdıç’ın hedefine aldığı isim oldu. Annesi ile görüşmediği iddia edilen Şükran Ovalı ile ilgili konuşan Deniz Sağdıç, adeta açtı ağzını, yumdu gözünü. İşte Şükran Ovalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde yeni bir diziye başlaması ile gündemlere gelen Şükran Ovalı, şimdilerde üvey kardeşi Deniz Sağdıç’ın hedefine aldığı isim oldu. Annesi ile görüşmediği iddia edilen Şükran Ovalı ile ilgili konuşan Deniz Sağdıç, adeta açtı ağzını, yumdu gözünü. Öte yandan üvey kardeşi Deniz Sağdıç’ın o sözlerine Şükran Ovalı’nın ne diyeceği büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Şükran Ovalı’nın üvey kardeşi Deniz Sağdıç ne dedi? Deniz Sağdıç, Şükran Ovalı ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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26 Şub 2022 - 14:52 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.