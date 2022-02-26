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26 Şub 2022 - 14:58

Survivor’un En Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un en büyük sırrı açığa çıktı! Acun Ilıcalı’nın yıllardır çalıştığı bir isim olan Murat Ceylan, gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, neden Murat Ceylan’la Survivor yarışmasını ilerlettiğini açıklarken; onun için yarışmacıları diskalifiye bile ettiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…