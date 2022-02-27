Survivor’un Gizlenen O Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un en büyük sırrı açığa çıktı! Acun Ilıcalı’nın yıllardır çalıştığı bir isim olan Murat Ceylan, gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, neden Murat Ceylan’la Survivor yarışmasını ilerlettiğini açıklarken; onun için yarışmacıları diskalifiye bile ettiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına ilk olarak 2013 yılında katılan Murat Ceylan, daha sonra ise 2018 yılında Survivor yarışmasına katılmıştı. 2013 yılında 3. Olan Murat Ceylan’ın başarısı ise gözlerden kaçmadı! Yarışmada yakın arkadaş olduğu Hilmi Cem’le halen çok yakın olan Murat Ceylan’ın neden Survivor yarışmasını sunduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.