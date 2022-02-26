Oğuzhan Koç Sevişme Sahnelerine Delirmişti; Son Paylaşım Titretti! Demet Özdemir’den Gelen Gönderme Şok Etti! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde kıskançlık nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, yeniden bir araya geldi. Sevgililer gününde evlenmeye karar verdiklerini duyuran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, hayranlarını bir hayli mutlu etti. Ancak Demet Özdemir'in sevişme sahneleri ise bu haberi gölgeledi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde kıskançlık nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, yeniden bir araya geldi. Sevgililer gününde evlenmeye karar verdiklerini duyuran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, hayranlarını bir hayli mutlu etti. Demet Özdemir’i kıskandığı yönündeki iddiaları affetmeyen Oğuzhan Koç ise, o iddiaları öne sürenlere o paylaşımı ile cevap verdi! Peki, Oğuzhan Koç ne paylaştı? Oğuzhan Koç hakkında çıkan kıskançlık iddialarına nasıl bir yanıt verdi? İşte, detaylar…
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26 Şub 2022 - 14:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.