Oğuzhan Koç Sevişme Sahnelerine Delirmişti; Son Paylaşım Titretti! Demet Özdemir’den Gelen Gönderme Şok Etti! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde kıskançlık nedeniyle ayrıldıkları iddia edilen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, yeniden bir araya geldi. Sevgililer gününde evlenmeye karar verdiklerini duyuran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, hayranlarını bir hayli mutlu etti. Demet Özdemir’i kıskandığı yönündeki iddiaları affetmeyen Oğuzhan Koç ise, o iddiaları öne sürenlere o paylaşımı ile cevap verdi! Peki, Oğuzhan Koç ne paylaştı? Oğuzhan Koç hakkında çıkan kıskançlık iddialarına nasıl bir yanıt verdi? İşte, detaylar…

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