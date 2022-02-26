Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
Mahmut Tuncer’in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, giderek daha popüler olmaya başladı. Öte yandan sesi kadar güzelliğiyle de müzikseverlerin ilgi odağında olan Gizem Tuncer, geçtiğimiz gün babası Mahmut Tuncer ile ilgili çok özel ifadeler kullandığı bir röportaj verdi. İşte Gizem Tuncer'in babası ile ilgili verdiği mülakat...
Mahmut Tuncer’in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, giderek daha popüler olmaya başladı. Öte yandan sesi kadar güzelliğiyle de müzikseverlerin ilgi odağında olan Gizem Tuncer, geçtiğimiz gün babası Mahmut Tuncer ile ilgili çok özel ifadeler kullandığı bir röportaj verdi. Peki, Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer babası ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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26 Şub 2022 - 15:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.