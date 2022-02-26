Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…

Mahmut Tuncer’in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, giderek daha popüler olmaya başladı. Öte yandan sesi kadar güzelliğiyle de müzikseverlerin ilgi odağında olan Gizem Tuncer, geçtiğimiz gün babası Mahmut Tuncer ile ilgili çok özel ifadeler kullandığı bir röportaj verdi. Peki, Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer babası ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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