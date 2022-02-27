Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Geliyor! Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! ile Anlaştı Rakamlar Dudak Uçuklattı…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisine iddialara göre Serenay Sarıkaya geliyor! Gümbür gümbür geleceği ortaya çıkan Serenay Sarıkaya’nın tam tamına 5 dakika için rekor bir fiyata anlaştığı iddia edildi! Hesabında paraların balya balya olduğu iddia edilirken; Masumlar Apartmanı dizisinde her şeyin alt üst olacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinden en son ayrılan isimse Melisa Şenolsun olmuştu. Hikayesini seyirciye geçiremeyen Melisa karakteri, diziden ayrılarak; milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Şimdi ise Serenay Sarıkaya’nın dizide sadece 5 dakika görüneceği ve rekor bir fiyat alacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.