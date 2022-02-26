Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Şub 2022 - 15:25

Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Şoku! Gümbür Gümbür Geliyor; Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! Hesapta Balya Balya…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisine iddialara göre Serenay Sarıkaya geliyor! Gümbür gümbür geleceği ortaya çıkan Serenay Sarıkaya’nın tam tamına 5 dakika için rekor bir fiyata anlaştığı iddia edildi! Hesabında paraların balya balya olduğu iddia edilirken; Masumlar Apartmanı dizisinde her şeyin alt üst olacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…