Survivor Atakan’ın Cezası Acun Ilıcalı Sağ Kolunun Ağzından Kaçırdı! Hamama Giren Terler… Yarışmadan Çekilmek İstese Yeridir…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşanmıştı! Avatar Atakan olarak bilinen Atakan Arslan, daha fazla dayanamamış ve bir anda yemeğe saldırmıştı. Murat Ceylan’ın uyarılarına rağmen durmak bilmeyen Atakan’a verilen ceza Acun Ilıcalı’nın sağ kolu tarafından açıklandı. Ağzından kaçıran isim, “Hamama giren terler” yorumunda da bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununu kazanmak ve mantıyı yemek için mükemmel bir mücadele vermişlerdi. Ünlüler takımı oyunu kazanan takım olmuştu. Şimdi ise Avatar Atakan, ödül oyunun açıklanmasıyla birlikte şok bir hamlede bulunmuştu. Şimdi ise Acun Ilıcalı’nın vereceği ceza ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.