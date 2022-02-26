- 26 Şub 2022 - 15:57 G: 26 Şub 2022 - 16:02

Survivor Atakan’ın Cezası Acun Ilıcalı Sağ Kolunun Ağzından Kaçırdı! Hamama Giren Terler… Yarışmadan Çekilmek İstese Yeridir…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşanmıştı! Avatar Atakan olarak bilinen Atakan Arslan, daha fazla dayanamamış ve bir anda yemeğe saldırmıştı. Murat Ceylan’ın uyarılarına rağmen durmak bilmeyen Atakan’a verilen ceza Acun Ilıcalı’nın sağ kolu tarafından açıklandı. Ağzından kaçıran isim, “Hamama giren terler” yorumunda da bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununu kazanmak ve mantıyı yemek için mükemmel bir mücadele vermişlerdi. Ünlüler takımı oyunu kazanan takım olmuştu. Şimdi ise Avatar Atakan, ödül oyunun açıklanmasıyla birlikte şok bir hamlede bulunmuştu. Şimdi ise Acun Ilıcalı’nın vereceği ceza ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Şub 2022 - 15:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Şoku! Gümbür Gümbür Geliyor; Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! Hesapta Balya Balya… mask
Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Şoku! Gümbür Gümbür Geliyor; Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! Hesapta Balya Balya…
Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
Survivor’un En Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer… mask
Survivor’un En Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer…
Oğuzhan Koç Sevişme Sahnelerine Delirmişti; Son Paylaşım Titretti! Demet Özdemir’den Gelen Gönderme Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Oğuzhan Koç Sevişme Sahnelerine Delirmişti; Son Paylaşım Titretti! Demet Özdemir’den Gelen Gönderme Şok Etti! Neler Oluyor?
Alişan ve Buse Varol’un Oğullarından Kahreden Haber! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Mosmor Oldu… mask
Alişan ve Buse Varol’un Oğullarından Kahreden Haber! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Mosmor Oldu…
Hande Erçel’in En Yakın Arkadaşından Şok Sözler! Kerem Bürsin ve Hande Erçel Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… 8,9 Şiddetinde Deprem! mask
Hande Erçel’in En Yakın Arkadaşından Şok Sözler! Kerem Bürsin ve Hande Erçel Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… 8,9 Şiddetinde Deprem!
Survivor All Star’da Skandal Değişiklik! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tam Tamına 6 Kişiyi İlgilendiriyor! Yarışmacıların Canına Okuyacak! mask
Survivor All Star’da Skandal Değişiklik! Acun Ilıcalı Öyle Bir Karar Aldı Ki, Tam Tamına 6 Kişiyi İlgilendiriyor! Yarışmacıların Canına Okuyacak!
Gökçe Bahadır’dan Titreten Karar! Düğünden Bir Önce Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Sevenleri Delirdi! Meğer… mask
Gökçe Bahadır’dan Titreten Karar! Düğünden Bir Önce Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Sevenleri Delirdi! Meğer…
TikTok Fenomeni YTL Osman Milyonlar Ölürken Para Derdine Düştü! Rusya Ukrayna Krizini Fırsata Çevirmek İsteyince Ortalık Karıştı! “Yazıklar Olsun” mask
TikTok Fenomeni YTL Osman Milyonlar Ölürken Para Derdine Düştü! Rusya Ukrayna Krizini Fırsata Çevirmek İsteyince Ortalık Karıştı! “Yazıklar Olsun”
Kurtlar Vadisi Dizisi Öyle Bir Şeyi Bilmiş Ki, Dünya Sallanıyor! Putin Bu Gerçeği Öğrense Taş Üstünde Taş Kalmaz! Tam Tamına 7 Yıl Önce… mask
Kurtlar Vadisi Dizisi Öyle Bir Şeyi Bilmiş Ki, Dünya Sallanıyor! Putin Bu Gerçeği Öğrense Taş Üstünde Taş Kalmaz! Tam Tamına 7 Yıl Önce…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Şoku! Gümbür Gümbür Geliyor; Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! Hesapta Balya Balya… mask
Masumlar Apartmanı’na Serenay Sarıkaya Şoku! Gümbür Gümbür Geliyor; Sadece 5 Dakika İçin Rekor Fiyat! Hesapta Balya Balya…
Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Durmak Nedir Bilmiyor! Mesleğini Duyan Titredi; Ortalık Karıştı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor…
Survivor’un En Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer… mask
Survivor’un En Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Neden O İsimle Çalıştığını İlk Kez Açıkladı! Yarışmacıları Onun İçin İpe Getirmişti! Meğer…
Oğuzhan Koç Sevişme Sahnelerine Delirmişti; Son Paylaşım Titretti! Demet Özdemir’den Gelen Gönderme Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Oğuzhan Koç Sevişme Sahnelerine Delirmişti; Son Paylaşım Titretti! Demet Özdemir’den Gelen Gönderme Şok Etti! Neler Oluyor?
Şükran Ovalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Şeyler Dedi Ki, Her Şey Bitti! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! mask
Şükran Ovalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Öyle Şeyler Dedi Ki, Her Şey Bitti! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu!
Alişan ve Buse Varol’un Oğullarından Kahreden Haber! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Mosmor Oldu… mask
Alişan ve Buse Varol’un Oğullarından Kahreden Haber! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Mosmor Oldu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status