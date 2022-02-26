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26 Şub 2022 - 15:57

Survivor Atakan’ın Cezası Acun Ilıcalı Sağ Kolunun Ağzından Kaçırdı! Hamama Giren Terler… Yarışmadan Çekilmek İstese Yeridir…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşanmıştı! Avatar Atakan olarak bilinen Atakan Arslan, daha fazla dayanamamış ve bir anda yemeğe saldırmıştı. Murat Ceylan’ın uyarılarına rağmen durmak bilmeyen Atakan’a verilen ceza Acun Ilıcalı’nın sağ kolu tarafından açıklandı. Ağzından kaçıran isim, “Hamama giren terler” yorumunda da bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…